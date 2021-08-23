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На Донбасі вбили українського бійця: стало відомо його ім'я

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Понеділок 23 серпня 2021 12:21
На Донбасі вбили українського бійця: стало відомо його ім'я Фото: на Донбасі вбили українського бійця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український боєць. Загинув військовий 28-й ОМБр лейтенант Юрій Михайлов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу.

За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.

"З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі вбили українського бійця: стало відомо його ім'я

Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу, 22 серпня, 5 разів порушили режим "тиші".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі хочеться завершити повністю.

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