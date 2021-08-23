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Сутки на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим "тишины", погиб военный

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 08:10
Сутки на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим "тишины", погиб военный Фото: боевики обстреливают украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 22 августа, 5 раз нарушили режим "тишины". Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции вблизи Луганского, в районе населенного пункта Пески.

Возле Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра, 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель была в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе.

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