На Донбассе трое украинских военных получили боевые травмы

Боевики 6 раз обстреляли позиции ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения
На Донбассе 21 ноября в результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксировано огонь из ПТРК.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрелов:
"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери не зафиксированы", - отметили в штабе ООС.
Напомним, на Донбассе 20 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили семеро украинских военных со склада операции Объединенных сил.
РБК-Украина писало, что разведка зафиксировала увеличение интенсивности проведение артиллерийских учений боевиков вблизи участков разведения сил на Донбассе. Оккупанты пытаются предотвратить снижение боеспособности наемников.