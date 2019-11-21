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Боевики проводят артиллерийские учения в районе разведения на Донбассе, - ГУР

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 13:22
Боевики проводят артиллерийские учения в районе разведения на Донбассе, - ГУР
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупационные силы проводят тренировки для повышения боеспособности боевиков

Российско-оккупационные силы увеличили интенсивность артиллерийских учений в районе разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным Главного управления разведки (ГУР), командование Вооруженных сил Российской Федерации усилило интенсивность мер для предотвращения снижения боеспособности незаконных вооруженных формирований. Оккупанты проводят артиллерийские учения вблизи участков, где произошло разведение сил.

"В частности, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон", - заявивили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в штабе Объединенных сил опровергли данные наблюдателей ОБСЕ о нарушениях в районе Петровского и Богдановки, где произошло разведение сил. В штабе опровергли информацию о взрывах в границах участка разведения и предложили вернуться к фиксации нарушений техническими средствами.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Донбассе якобы "никогда не было и нет" российских военных. Он отметил, что "российских военных на Донбассе нет", но они имеют каналы для получения информации об обстановке в оккупированных районах.

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