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На Донбассе ранены семеро украинских военных

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 07:33
На Донбассе ранены семеро украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки зафиксировали семь обстрелов, боевики не позволяли спасать раненых

На Донбассе 20 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили семеро украинских военных из состава операции Объединенных сил. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым. Однако боевики продолжали обстрелы, которых за минувшие сутки зафиксировано 7.

"Противник обстреливал позиции подразделений Об'объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отметили в ООС.

Обстрелы велись в районе Березового, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Пивденного, Гладосового, Новотошковского.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - уточнили в ООС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос дальнейшего разведения сил и средств вдоль всей линии столкновения на Донбассе не будет обсуждаться до встречи в нормандском формате в Париже (9 декабря).

На Донбассе в результате обстрелов ранены шесть украинских военных Боевики имитируют обстрелы в районе разведения на Донбассе, - штаб ООС
Новости Украины ДонбассобстрелООС
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