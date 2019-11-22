На Донбасі троє українських військових дістали бойові травми

Бойовики 6 разів обстріляли позиціїї ООС із забороненого мінськими угодами озброєння
На Донбасі 21 листопада внаслідок обстрілів, бойові травми отримали три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Окрім того зафіксовано вогонь з ПТРК.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожих обстріли:
"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, на Донбасі 20 листопада внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранення отримали семеро українських військових зі складу операції Об'єднаних сил.
Також РБК-Україна писало, що розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. Окупанти намагаються запобігти зниження боєздатності найманців.