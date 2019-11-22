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На Донбассе трое украинских военных получили боевые травмы

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 07:25
На Донбассе трое украинских военных получили боевые травмы
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 6 раз обстреляли позиции ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения

На Донбассе 21 ноября в результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксировано огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

  • дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.
  • вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;
  • у Кондрашевки-Новой - с подствольных гранатометов.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери не зафиксированы", - отметили в штабе ООС.

Напомним, на Донбассе 20 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили семеро украинских военных со склада операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что разведка зафиксировала увеличение интенсивности проведение артиллерийских учений боевиков вблизи участков разведения сил на Донбассе. Оккупанты пытаются предотвратить снижение боеспособности наемников.

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