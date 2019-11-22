ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі троє українських військових дістали бойові травми

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 07:25
На Донбасі троє українських військових дістали бойові травми
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 6 разів обстріляли позиціїї ООС із забороненого мінськими угодами озброєння

На Донбасі 21 листопада внаслідок обстрілів, бойові травми отримали три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Окрім того зафіксовано вогонь з ПТРК.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • двічі біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів.
  • поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожих обстріли:

  • неподалік Шумів - з протитанкового ракетного комплексу;
  • біля Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі 20 листопада внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранення отримали семеро українських військових зі складу операції Об'єднаних сил.

Також РБК-Україна писало, що розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. Окупанти намагаються запобігти зниження боєздатності найманців.

На Донбасі постраждали троє українських військових Разумков сподівається на запуск підготовки закону по Донбасу після нормандської зустрічі
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся