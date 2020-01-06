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На Донбассе трое человек отравились угарным газом

Новости » Политика     06.01.2020 - 14:56
На Донбассе трое человек отравились угарным газом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пострадавших госпитализировали

В Донецкой области в городе Новогродовка в негазифицированном частном доме трое человек отравились угарным газом, среди них - несовершеннолетний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Указано, что несовершеннолетнего и двух взрослых госпитализировали.

"6 января в 2:05 в Главное управление поступила информация об отравлении угарным газом 3 человек (1982 года рождения, 1983 года рождения и 2002 года рождения) в негазифицированном частном жилом доме в городе Новогродовка, что в Донецкой области", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших с диагнозом отравление угарным газом госпитализировали: ребенка в Мирноградскую городскую больницу, взрослых - в Новогродовскую городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Напомним, в конце 2019-го в городе Карлепоне (Франция) в результате отравления угарным газом 21 человека госпитализировали с рождественского богослужения.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря во Львовской области с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух детей и одного взрослого.

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