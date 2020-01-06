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На Донбасі троє людей отруїлося чадним газом

Новини » Політика     06.01.2020 - 14:56
На Донбасі троє людей отруїлося чадним газом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Постраждалих госпіталізували

У Донецькій області в місті Новогродівка в негазифікованому приватному будинку троє людей отруїлося чадним газом, серед яких неповнолітній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Вказано, що неповнолітнього та двох дорослих госпіталізували.

"6 січня о 2:05 до Головного управління надійшла інформація про отруєння чадним газом 3 осіб (1982 року народження, 1983 року народження та 2002 року народження) в негазифікованому приватному житловому будинку в місті Новогродівка, що у Донецькій області", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що постраждалих з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано: дитину до Мирноградської міської лікарні, дорослих - до Новогродівської міської лікарні.

Наразі обставини події встановлюються відповідними фахівцями.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року у місті Карлепоне (Франція) в результаті отруєння чадним газом 21 людини госпіталізовано з різдвяного богослужіння.

Як писало РБК-Україна, у середині грудня у Львівській області з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували двох дітей і одного дорослого.

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