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Во Франции произошло массовое отравление угарным газом

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 15:10
Во Франции произошло массовое отравление угарным газом
Иллюстративное фото (stan.kz)

Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети

В городе Карлепоне (Франция) в результате отравления угарным газом 21 человека госпитализировали с рождественского богослужения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Сообщается, что во время рождественской службы были госпитализированы 21 человек.

"Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отметим, что всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.

Известно, что во время рождественской службы верующие начали жаловаться на головную боль. Люди вызвали спасателей прямо в церковь во время богослужения. В свою очередь, они зафиксировали в помещении повышенное содержание угарного газа.

Потом всех 150 человек, которые находились в церкви, эвакуировали. Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и пенсионеры.

Напомним, во французском городе Безансон произошла стрельба, в результате которой ранения получили трое человек, среди них - подросток. На месте стрельбы полиция нашла 15 гильз. Сообщается, что стрелки были в масках. По разным данным их было трое или четверо, они успели убежать.

Как сообщало РБК-Украина, в мае во Франции врача-анестезиолога Фредерика Пеше подозревали в намеренном отравлении 17 человек. Его обвиняли в том, что он намеренно вмешивался в процедуру анестезии своих коллег, чтобы создать чрезвычайную ситуацию и потом спасти пациента.

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