На Донбассе тракторист подорвался на мине

Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Мужчина получил ранения и попал в больницу

В Енакиево (Донецкая область) мужчина получил ранения в результате подрыва трактора вероятно, на противотанковой мине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечается, 26 июля медработники больницы в Енакиево сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины.

27 июля мужчина рассказал наблюдателям по телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожньою растительностью возле населенного пункта Никишино, когда услышал громкий взрыв. Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе с начала суток в субботу, 27 июля, один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, в результате обстрела украинский военный получил ранения.

РБК-Украина писало, которая 21 июля, на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения, на неподконтрольной территории, в районе Петровского был зафиксирован 1 танк. Кроме того, 22 июля, возле населенного пункта Боково-Платове, беспилотник миссии обнаружил 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".