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На Донбасі тракторист підірвався на міні

Новини » Надзвичайні події    28.07.2019 - 06:04
На Донбасі тракторист підірвався на міні
Ілюстративне фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Чоловік отримав поранення та потрапив до лікарні

У Єнакієве (Донецька область) чоловік дістав поранення внаслідок підриву трактора ймовірно, на протитанковій міні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на у звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначається, 26 липня медпрацівники лікарні в Єнакієве  повідомили СММ, що 19 липня до них доправили чоловіка (30-39 років) з переломами правої ноги, які він отримав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни.

27 липня чоловік розповів спостерігачам телефоном, що у другій половині 19 липня він їхав на тракторі по ґрунтовій дорозі з придорожньою рослинністю біля населеного пункту Нікішине, коли почув гучний вибух. Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов постраждалого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з початку доби у суботу, 27 липня, один раз порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил, в результаті обстрілу український військовий отримав поранення.

РБК-Україна писало, щщо 21 липня, на основі доступних СММ даних повітряного спостереження, на непідконтрольній території, в районі Петрівського було зафіксовано 1 танк. Окрім того, 22 липня, біля населеного пункту Боково-Платове, безпілотник місії виявив 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

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