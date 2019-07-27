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Боевики на Донбассе нарушили режим тишины, ранен украинский военный

Новости » Общество    27.07.2019 - 19:48
Боевики на Донбассе нарушили режим тишины, ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики применили автоматический гранатомет

Боевики на Донбассе незаконных с начала суток в субботу, 27 июля, один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, в результате обстрела украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил возле Крымского по направлению Сокольники. Боевики применили автоматический гранатомет. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Отметим, что с начала суток Вооруженные силы Украины соблюдали режим прекращения огня.

Напомним, боевики совершили один обстрел позиций украинских военных на линии соприкосновения, один военнослужащий ранен. На луганском направлении после 4:00 утра боевики со стороны неподконтрольного Киеву села Сокольники обстреляли из автоматического гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

Добавим, 26 июля делегация Соединенных Штатов во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ Боевики нарушили режим перемирия на Донбассе, ранен военный
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