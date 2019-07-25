На Донбассе зафиксированы новые единицы тяжелого вооружения боевиков

Фото: российская техника (mil.ru)

В районе Петровского был зафиксирован 1 танк

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжает фиксировать вооружение и военную технику боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ от 24 июля.

Так, 21 июля, на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения, на неподконтрольной территории, в районе Петровского был зафиксирован 1 танк. Кроме того, 22 июля, возле населенного пункта Боково-Платове, беспилотник миссии обнаружил 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

"На Донецком направлении, а именно вблизи поселка Ольховка - 2 буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б", 2 РСЗО БМ-21 и 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Неподалеку от села Терновое также зафиксировано 3 РСЗО БМ-21 и 3 буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка". В этот же день замечено и враждебно ВВТ на Луганском направлении, в частности, 7 РСЗО БМ-21 возле Миусинска и 8 РСЗО вблизи поселка Садовый", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 50 единиц вооружения, которое размещено с нарушением определенных Минских договоренностей линий отвода. Вместе с тем, на временно-оккупированных территориях зафиксировано 206 единиц вооружения, которое размещено за линиями отвода, но за пределами определенных мест хранения.

"Так, 18 июля, на основе данных воздушного наблюдения, вблизи Тернового, выявлено 22 танки. В Луганской области, возле Мирного, замечено присутствие 10 танков и 18 единиц буксируемой артиллерии. 19 июля, вблизи поселка Бугаевка выявлено 22 танка и 4 зенитных ракетных комплекса. 22 июля, вблизи Тернового, БПЛА Миссии обнаружил еще 7 зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10". Возле Миусинска беспилотник зафиксировал 19 танков Т-64, 7 гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 10 буксируваних гаубиц Д-30. В самом же городе Хрустальный выявлено 26 буксируваних гаубиц", - говорится в сообщении.

Также, 18 июля, возле Тернового, СММ ОБСЕ обнаружила 4 единицы, вероятно, самоходной артиллерии и 3 единицы буксируемой артиллерии. 19 июля, в районе поселка Бугаевка, выявлено 54 единицы буксируемой и самоходной артиллерии. В свою очередь СММ не исключает, что часть из этой техники - минометы.

"Сосредоточение такого большого количества вооружения и военной техники РФ и ее наемники в очередной раз демонстрирует игнорирование оккупантами существующих договоренностей и требований по отводу тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе ранее было зафиксировано появление новых единиц вооружения и военной техники российско-террористических войск в зоне безопасности и с нарушением линий отвода.