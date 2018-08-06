На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики на Донбассе в течение дня 11 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 6 августа 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня на Донбассе боевики одиннадцать раз открывали огонь по позициям украинских войск, вместе с тем, тяжелое вооружение боевики не применяли.

В частности, под обстрелами оказались позиции ООС в районе Крымского, Пивденного, Марьинки, Авдеевки, Чермалыка, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино. Обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов.

"В результате активных действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за 5 августа ранения получил один украинский военный, еще одного военного ранили уже после полуночи - в первые часы 6 августа.

Отметим, с 1 июля текущего года на Донбассе действует "хлебное перемирие", которое было согласовано в ходе заседания контактной группы в Минске.