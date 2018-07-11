После начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась, - ТКГ

"Хлебное перемирие" на Донбассе было объявлено с 1 июля

После начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась. Об этом, комментируя результаты заседания трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"После начала "хлебного перемирия" (с 1 июля 2018 года, - ред.) ситуация с безопасностью улучшилась", - написала она.

Как сообщила Олифер, координатором подгруппы по безопасности ТКГ, глава миссии ОБСЕ Эртурул Апакан отметил, что интенсивность обстрелов на Донбассе с момента введения перемирия уменьшилось почти на 80%.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, полноценного режима тишины на Донбассе до сих пор нет и боевики продолжают нарушать режим тишины.

"Продолжается ползучая военная активность, обнаруженная СММ ОБСЕ на участках разведение сил и средств в р-не Петровского и Золотого, особую тревогу вызывают факты обустройства укрепления пулеметных и минометных позиций", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Минске проходило очередное заседание ТКГ по Донбассу.