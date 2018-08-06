На Донбасі протягом дня поранено двох українських військових, - ООС

Бойовики на Донбасі протягом дня 11 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 6 серпня 2018 року, поранено двох українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні на Донбасі бойовики одинадцять разів відкривали вогонь по позиціям українських військ, разом з тим, важке озброєння бойовики не застосовували.

Зокрема, під обстрілами опинилися позиції ООС у районі Кримського, Південного, Мар’їнки, Авдіївки, Чермалика, Лебединського, Павлополя, Гнутового та Широкиного. Обстріли велися зі стрілецької зброї, гранатометів та кулеметів.

"Внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за 5 серпня поранення отримав один український військовий, ще одного військового було поранено вже після опівночі - у перші години 6 серпня.

Зазначимо, з 1 липня поточного року на Донбасі діє "хлібне перемир'я", яке було узжгоджене у ході засідання контактної групи у Мінську.