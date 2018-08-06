В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Боевики вчера 40 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки, 5 августа 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По информации Минобороны, вчера, 5 августа, боевики 40 раз обстреливали украинские позиции, в результате этих обстрелов один украинский военных получил ранения. Сейчас раненый находится в в Северодонецке в военном госпитале в состоянии средней тяжести.

Кроме того, отмечается, что вчера на Донбассе было ликвидировано двое боевиков, еще 7 ранены.

Также Мотузяник сообщил, что с начала суток 6 августа на Донбассе ранения получил один украинский военный, его отправили в Мариуполь в военный госпиталь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе 4 августа в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили двое полицейских.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе препятствуют наблюдателям СММ ОБСЕ в доступе к объектам и территориям.