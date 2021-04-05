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На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел: боевики применяли гранатометы

Автор: Артур Родивилов

В воскресенье, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел тысяча двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в зоне проведения ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сулима Сергей Алексеевич 1980 года рождения. Военный погиб от подрыва на взрывном устройстве.

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