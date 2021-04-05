На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел: боевики применяли гранатометы

В воскресенье, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.