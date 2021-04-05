На Донбасі за добу зафіксовано один обстріл: бойовики використовували гранатомети

У неділю, 4 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Південне, противник відкрив вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.