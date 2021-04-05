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На Донбасі за добу зафіксовано один обстріл: бойовики використовували гранатомети

Автор: Артур Родивилов

У неділю, 4 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Південне, противник відкрив вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього у зонах розмежування стався тисяча двадцять один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в зоні проведення ООС загинув головний сержант гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти військової частини А3892 Сулима Сергій Олексійович 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.

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