На Донбасі за добу зафіксовано один обстріл: бойовики використовували гранатомети

У неділю, 4 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Південне, противник відкрив вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
З початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього у зонах розмежування стався тисяча двадцять один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.
РБК-Україна писало, що 4 квітня в зоні проведення ООС загинув головний сержант гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти військової частини А3892 Сулима Сергій Олексійович 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.