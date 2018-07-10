На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Боевики 23 раза нарушали "хлебное перемирие"

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения 23 раза, ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"На луганском направлении было тихо, на попасненском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское", - говорится в сообщении.

На донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил в Авдеевке, Невельском, Новотроицком, Песках и Опытном.

На мариупольском направлении противник 9 июля 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ возле Водяного, Лебединского и Широкино.

По уточненным данным разведки, российские оккупанты потеряли одного боевика.

Напомним, в Донецкой области военные правоохранители из состава операции Объединенных сил арестовали человека, причастного к незаконному вооруженному формированию "ДНР".