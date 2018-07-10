На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 07:35
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 23 рази порушували "хлібне перемир’я"

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) минулої доби російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення 23 рази, поранено одного українського військового. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"На луганському напрямку було тихо, на попаснянському та світлодарському напрямках противник проявляв незначну активність. Вогонь по наших позиціях відкривався в районах населених пунктів Новозванівка, Світлодарськ та Новолуганське", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямках ворог з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 7 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил у Авдіївці, Невельському, Новотроїцькому, Пісках та Опитному.

На маріупольському напрямку противник 9 липня 12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ біля Водяного, Лебединського та Широкиного.

За уточненими даними розвідки, російські окупанти втратили одного бойовика.

 

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