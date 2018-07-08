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На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 18:15
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Российско-оккупационные силы 7 раз нарушали перемирие

Сегодня, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе российско-оккупационные силы 7 раз нарушали перемирие, одного украинского военного ранили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в Facebook.

Так, российские войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициях в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкине и Лебединское.

"Вследствие обстрела противника на Горловском направлении ранение получил один защитник Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООС сообщают о появлении полиции и других представителей органов власти в Золотом-4.

На Донбассе потерь среди украинских военных нет, - Минобороны В ООС сообщают о появлении полиции и других представителей органов власти в Золотом-4
Теги публикации: Донецк, раненые, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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