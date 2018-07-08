На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Російсько-окупаційні сили 7 разів порушували перемир’я

Сьогодні, 8 липня, у районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі російсько-окупаційні сили 7 разів порушували перемир’я, одиного українського військового поранено. Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС у Facebook.

Так, російські війська 5 разів відкривали вогонь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських позиціях у районі населених пунктів Південне, Авдіївка, Широкине та Лебединське.

"Внаслідок обстрілу ворога на Горлівському напрямку поранення отримав один захисник України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в ООС повідомляють про появу поліції та інших представників органів влади в Золотому-4.