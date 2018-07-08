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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 18:15
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Російсько-окупаційні сили 7 разів порушували перемир’я

Сьогодні, 8 липня, у районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі російсько-окупаційні сили 7 разів порушували перемир’я, одиного українського військового поранено. Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС у Facebook.

Так, російські війська 5 разів відкривали вогонь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських позиціях у районі населених пунктів Південне, Авдіївка, Широкине та Лебединське.

"Внаслідок обстрілу ворога на Горлівському напрямку поранення отримав один захисник України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в ООС повідомляють про появу поліції та інших представників органів влади в Золотому-4.

На Донбасі втрат серед українських військових немає, - Міноборони В ООС повідомляють про появу поліції та інших представників органів влади в Золотому-4
Теги публікації: Донецьк, раненые, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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