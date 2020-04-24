На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

В течение прошлых суток, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединененных сил, трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Новомихайловки, Павлополя, Широкиного, Новоселовки-2, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" стреляли вблизи Орехового и Новозвановки.

С началом этих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских защитников. По позициям в районе Орехового российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя – из минометов калибра 82 мм. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 22 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства относительно прекращения огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом сутки прошли без потерь для украинских военнослужащих.