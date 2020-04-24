На Донбасі за добу поранені троє українських військових

Протягом минулої доби, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, троє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Переважна більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Обстріли зафіксовані біля Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселівки-2, Мар'їнки, Авдіївки, Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" стріляли поблизу Оріхового та Новозванівки.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому доба пройшла без втрат для українських військовослужбовців.