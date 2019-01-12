На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, 11 січня двох окупантів було знищено та двох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 11 січня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого було поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі селища Кряківка на луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на донецькому напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне, Лебединське та Гнутове на маріупольському напрямку.

"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 11 січня двох окупантів було знищено та двох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, у Луганській області поблизу міста Щастя зафіксовано два безпілотники бойовиків, які продовжують використовувати безпілотники на Донбасі всупереч мінським домовленостям.