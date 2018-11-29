На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики вчора 14 разів обстріляли українських військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 28 листопада, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль і Гнутове.

"В результаті бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що з ранку противник два рази обстріляв оборонні укріплення українських військ. Поблизу Тарамчука і Гнутове бойовики вели вогонь із стрілецької зброї і гранатометів, втрат серед особового складу немає.

Нагадаємо, раніше представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики поширюють паніку у зв'язку з військовим становищем.

Також раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли контрольний пункт пропуску "Майорське".