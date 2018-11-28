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Боевики распространяют панику на оккупированном Донбассе в связи с военным положением

Новости » Общество    28.11.2018 - 19:40
Боевики распространяют панику на оккупированном Донбассе в связи с военным положением
Иллюстративное фото (УНИАН)

Жители Донбасса обращаются к представителю омбудсмена за разъяснениями об особенностях военного положения

Боевики на оккупированных территориях распространяют панику в связи с введением военного положения. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

Также он добавил, что боевики распространяют информацию о "провокации украинских моряков" в Керченском проливе.

"Они (боевики, - ред.) по словам местных, уже распускают слухи, панику в связи с тем, что Украина вводит военное положение. Боевики ретранслируют месседж о том, что это Украина вела себя агрессивно в Керченском проливе", - сказал он.

По его словам, введение военного положения не повлияет на жителей оккупированных территорий.

"Введение военного положения для жителей оккупированных территорий не повлияет на них. У жителей Луганской и Донецкой областей сильной паники нет. Есть волнения, да - люди звонят мне и я им все разъясняю", - добавил Лисянский.

Напомним, в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганскую, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается продлевать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря. 

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