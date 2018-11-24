На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, два боевика уничтожены, один ранен

В районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск, дважды применив запрещенное вооружение, ранены два украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный", - говорится в сообщении.

Опорные пункты ВСУ возле Троицкого противник обстреливал противотанковыми управляемыми ракетами и из 120-мм минометов, также в этом районе зафиксировано выстрелы из ПТРД.

С начала суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск возле Крымского

По данным разведки, 23 ноября двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, один ранен.

Напомним, ранее в Луганской облгосадминистрации сообщили о массированном обстреле Золотого 22 ноября 2018 года.