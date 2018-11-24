На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, двох бойовиків знищено, одного поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двічі застосувавши заборонене озброєння, поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Березове.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний", - йдеться у повідомленні.

Опорні пункти ЗСУ біля Троїцького противник обстрілював протитанковими керованими ракетами та з 120-мм мінометів, також у цьому районі зафіксовано постріли з ПТРД.

Від початку цієї доби противник один раз обстріляв оборонні укріплення наших військ поблизу Кримського

За даними розвідки, 23 листопада двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено, одного поранено.

Нагадаємо, раніше у Луганській облдержадміністрації повідомили про масований обстріл Золотого 22 листопада 2018 року.