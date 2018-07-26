На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 25 июля, были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 24 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм", - говорится в сообщении.

По данным разведки, один боевик погиб и трое получили ранения.

В течение текущих суток, 26 июля, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных у Лебединского и Водяного.

Напомним, по состоянию на 18:00 25 июля 2018 года боевики шесть раз нарушили режим тишины, при этом один раз было применено тяжелое вооружение.