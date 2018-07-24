На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 23 июля, были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных у Авдеевки, Марьинки и Павлополя. Кроме этого, вблизи Водяного они применили против украинских военных ПТУР и запрещенный 120-мм миномет.

По данным разведки, четверо боевиков получили ранения.

Напомним, 23 июля на Донбассе боевики обстреляли позиции ООС в районе Лебединского.