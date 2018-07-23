Боевики обстреляли позиции ООС в районе Лебединского, - штаб

В результате обстрелов на Донбассе никто из военных не пострадал

Боевики на Донбассе сегодня, 23 июля 2018 года, обстреляли позиции операции объединенных сил (ООС) в районе Лебединского. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня в течение дня боевики один раз открывали огонь по украинским позициям. Сообщается, что под обстрелы, которые боевики осуществляли из противотанковых гранатометов, попали позиции ООС в районе Лебединского, потерь среди украинских военных нет.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что за 22 июля на Донбассе ранения получил один украинский военный.