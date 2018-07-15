На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики за сутки 23 раза открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки получили ранения двое украинских военных. Об этом оворится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как сообщается, сейчас пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отмечается, что их состояние удовлетворительное.

Кроме того, согласно информации ведомства, всего за прошедшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 23 вражеских обстрела, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями 120-мм миномета.

Подразделения Вооруженных сил Украины 5 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 14 июля 2018 года, на Донбассе были ранены двое украинских военных.