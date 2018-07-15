На Донбасі за добу поранені двоє українських військових, - ООС

Бойовики за добу 23 рази відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу отримали поранення двоє українських військових. Про це оворится в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Як повідомляється, зараз постраждалі госпіталізовані, їм надається вся необхідна медична допомога. Наголошується, що їх стан задовільний.

Крім того, згідно з інформацією відомства, всього за минулу добу на лінії зіткнення зафіксовано 23 ворожих обстрілу, у тому числі 1 раз із забороненого мінськими домовленостями 120-мм міномета.

Підрозділи Збройних сил України 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 14 липня 2018 року, на Донбасі були поранені двоє українських військових.