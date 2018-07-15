На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики 23 раза открывали огонь по позициям ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 июля, были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя", - сообщают в ООС.

В целом за сутки боевики 23 раза открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета.

"По уточненным данным разведки один оккупант уничтожен, трое ранены", - отмечают в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 июля были ранены двое украинских военных в районе проведения ООС. Боевики нарушали так называемое "хлебное перемирие" 24 раза. При этом больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.