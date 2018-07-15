На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціям ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 липня, були поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Російські окупаційні війська проявляли активність і вели вогонь по захисниках Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя", - повідомляють у ООС.

Загалом за добу бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях військ ООС, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.

"За уточненими даними розвідки одного окупанта знищено, трьох поранено", - зазначають у ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 липня було поранено двох українських військових у районі проведення ООС. Бойовики порушували так зване "хлібне перемир'я" 24 рази. При цьому найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку.