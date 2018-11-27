На Донбассе за сутки ранены 2 украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС

Боевики за сутки 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхньоторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Кроме того, позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле хутора Свободного, Луганского, Опросного, Гнутового и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм

"В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Российской Федерации могут быть более масштабными.