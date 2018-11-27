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На Донбасі за добу поранені 2 українських військових

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 08:19
На Донбасі за добу поранені 2 українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС

Бойовики за добу 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі - 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Окрім того, позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Малинове противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля хутора Вільного, Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"У ході бойових дій, легкі поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за добу поранені 2 українських військових

Нагадаємо, за даними української розвідки, після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними.

 

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