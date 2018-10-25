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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведении операции Объединенных сил (ООС). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Отметим, вражеские мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.

"Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Свободное, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Огневого воздействия из минометов 82-го калибра понесли защитники Павлополя и Гнутового, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Свободный, на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".

 

 

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