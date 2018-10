В ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс "Оса" на окупованій території

An SMM long-range unmanned aerial vehicle spotted a surface-to-air missile system (9K33 Osa) near Zhytenko (70km east of Donetsk), assessed as turned on and operating, north-west of a non-government-controlled area near the border with the Russian Federation where the SMM had previously observed convoys entering and exiting Ukraine. *** Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив зенітний ракетний комплекс (ЗРК; 9К33 «Оса»), — за оцінкою, у ЗРК працював двигун, а сам ЗРК функціонував, — неподалік від н. п. Житенко (70 км на схід від Донецька) на північний захід від непідконтрольного урядові району поблизу кордону з Російською Федерацією, де СММ раніше зафіксувала автоколони, які в’їжджали до України та виїжджали з неї. *** Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 «Оса»), — по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее.