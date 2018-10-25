В ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс "Оса" на окупованій території

Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

Безпілотник ОБСЄ виявив ЗРК "Оса"

Учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОБСЄ.

"Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив зенітний ракетний комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса" )- за оцінкою, у ЗРК працював двигун, а сам ЗРК функціонував, - неподалік від н. п. Житенко (70 км на схід від Донецька) на північний захід від непідконтрольного урядові району поблизу кордону з Російською Федерацією, де СММ раніше зафіксувала автоколони, які в’їжджали до України та виїжджали з неї", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. Розробка почалася 27 жовтня 1960 року.

Як писало РБК-Україна, що на останньому засіданні Постійної ради ОБСЄ 27 вересня була представлена чергова доповідь, де вчергове наголосили на тих значних обмеженнях, які продовжують залишатися в окупованих частинах Донбасу.

An SMM long-range UAV spotted a surface-to-air missile system (9K33 Osa) near Zhytenko An SMM long-range unmanned aerial vehicle spotted a surface-to-air missile system (9K33 Osa) near Zhytenko (70km east of Donetsk), assessed as turned on and operating, north-west of a non-government-controlled area near the border with the Russian Federation where the SMM had previously observed convoys entering and exiting Ukraine. *** Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив зенітний ракетний комплекс (ЗРК; 9К33 «Оса»), — за оцінкою, у ЗРК працював двигун, а сам ЗРК функціонував, — неподалік від н. п. Житенко (70 км на схід від Донецька) на північний захід від непідконтрольного урядові району поблизу кордону з Російською Федерацією, де СММ раніше зафіксувала автоколони, які в’їжджали до України та виїжджали з неї. *** Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 «Оса»), — по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее. Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine Середа, 24 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Мартін Сайдік в спільній заяві з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертугрулом Апаканом закликали приступити до невідкладного та повного гуманітарного розмінування населених пунктів та пунктів пропуску.