На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Опорные пункты укринских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Свободный
В течение 4 января, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минсими соглашениями не зафиксировано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Сообщается, что вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий получил ранения
"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении.
Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
Напомним, украинская сторона СЦКК сообщала, что российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение, в первую очередь танки и гаубицы, на Луганском направлении.
Отметим, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения.