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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 19:17
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Опорные пункты укринских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Свободный

В течение 4 января, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минсими соглашениями не зафиксировано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сообщается, что вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий получил ранения

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении. 

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщала, что российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение, в первую очередь танки и гаубицы, на Луганском направлении.

Отметим, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения.

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