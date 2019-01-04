На Донбасі за добу поранений один український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Опорні пункти українських військ було обстріляно з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі хутора Вільний

Протягом 4 січня, в період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого минсими угодами не зафіксовано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ один військовослужбовець отримав поранення

"Протягом поточної доби, в період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Опорні пункти наших військ було обстріляно з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляла, що російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння, в першу чергу, танки і гармати, на Луганському напрямку.

Зазначимо, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 3 січня, один український військовий отримав поранення.