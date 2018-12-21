На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики вчера 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 20 декабря ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районе Луганского, Гнутово, Водяного, Станицы Луганской, Марьинки и Красногоровки. Также сообщается, что украинская сторона открывала огонь для подавления провокаций противника.

"За прошедшие сутки один военнослужащий получил ранения. По данным разведки, 20 декабря шестеро оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник обстрелял военных возле Чермалыка на Мариупольском направлении.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс обречены на провал. Он также подчеркнул, что Москва якобы помогает жителям Донбасса, чтобы "их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали".

Отметим, накануне стало известно, что Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд из-за катастрофы MH17 на Донбассе в июле 2014 года.