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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 08:18
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики вчора 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 20 грудня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції в районі Луганського, Гнутового, Водяного, Станиці Луганської, Мар'їнки і Красногорівки. Також повідомляється, що українська сторона відкривала вогонь для придушення провокацій противника.

"За минулу добу один військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки, 20 грудня шестеро окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації знищені і троє поранені", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник обстріляв військових біля Чермалика на Маріупольському напрямку.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, на вчорашній прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що спроби України силовим шляхом повернути окупований Донбас приречені на провал. Він також підкреслив, що Москва нібито допомагає жителям Донбасу, щоб "їх остаточно там не з'їли, не розчавили і не порвали".

Відзначимо, напередодні стало відомо, що Нідерланди можуть подати позов проти РФ в міжнародний суд через катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

 

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