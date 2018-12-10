На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

По данным разведки, в течение 9 декабря 2 оккупанта были уничтожены, еще 4 - ранены

В районе проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 9 декабря, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики также продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Об'объединенных сил недалеко от Новотошковского на Луганщине и хутора Свободного - на Попаснянском направлении. В общем для обстрелов противник использовал 19 мин", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

По опорным пунктам наших войск вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, в течение 9 декабря 2 оккупантов были уничтожены, еще 4 - ранены.

Напомним, Российская Федерация в ноябре 2018 года стянула к границе с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники.