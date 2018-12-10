На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За даними розвідки, протягом вчора 2 окупантів було знищено, ще 4 - поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил у неділю, 9 грудня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики також продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"Ворог відкривав прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом для обстрілів противник використав 19 мін", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, протягом 9 грудня 2 окупантів було знищено, ще 4 - поранено.

Нагадаємо, Російська Федерація в листопаді 2018 року стягнула до кордону з окупованими українськими територіями "Л/ДНР" велику кількість військової техніки.