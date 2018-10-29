ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 07:35
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)

По данным разведки, 28 октября трое боевиков убиты, еще 6 ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один военный ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

Обстрелам подверглись позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - возле Луганского и на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы различного калибра.

"Весь огонь, кроме одного случая, российские оккупационные войска сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на Донецком направлении", - сообщили в штабе.

Отмечается, что для обстрелов оккупанты в основном применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По данным разведки, 28 октября трое боевиков были уничтожены, еще 6 получили ранения.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, на оккупированной территории Украины в Донецкой области 27 октября был обнаружен российский "гумконвой" с машинами военного образца, двигавшийся в западном направлении недалеко от Макеевки.

В Донецкой области задержали танкиста "ДНР" ОБСЕ зафиксировала 267 взрывов на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь