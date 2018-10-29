На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)

По данным разведки, 28 октября трое боевиков убиты, еще 6 ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один военный ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

Обстрелам подверглись позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - возле Луганского и на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы различного калибра.

"Весь огонь, кроме одного случая, российские оккупационные войска сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на Донецком направлении", - сообщили в штабе.

Отмечается, что для обстрелов оккупанты в основном применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По данным разведки, 28 октября трое боевиков были уничтожены, еще 6 получили ранения.

Напомним, на оккупированной территории Украины в Донецкой области 27 октября был обнаружен российский "гумконвой" с машинами военного образца, двигавшийся в западном направлении недалеко от Макеевки.